İrlanda'nın başkenti Dublin'de sessiz Filistin yürüyüşü
İrlanda'nın başkenti Dublin'de sessiz Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Dublin
İrlanda Parlamento binasından, şehir merkezine uzanan yürüyüşe birçok dernek ve onlarca kişi katıldı.
Göstericilerin sessiz bir şekilde gerçekleştirdiği yürüyüşte "Gazze’yi kurtarın", "Soykırımın 300 günü" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.
Yürüyüş sonunda bez ve kartondan çocuk maketleri sergilenirken, İrlandalı kültürel müzik ekibi şarkı söyledi. Daha sonra, Gazze'de vefat edenlerin anısına üç dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Yürüyüşe katılan Soykırıma Karşı Anneler Derneği üyesi Naomi Sheehan, AA muhabirine, "Bugün burada Filistin halkına karşı soykırımın 300. gününü anmak için bulunuyoruz. Tabii ki bu sadece 300 gün değil, tüm bundan önceki 67 yıl. İrlanda hükümetini İsrail'e derhal yaptırım uygulamaya çağırmak için buradayız. Çok fazla boş söz duyduk ama hiçbir şey yapmadık ve hükümetimiz yaz tatilinde olsun ya da olmasın bu böyle devam edemez. Soykırım durmuyor." diye konuştu.
İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğramasını kınayan Sheehan, kalıcı barış getirmeye çalışan birisinin suikaste uğramasının kelimelerle anlatılmasının zor olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.