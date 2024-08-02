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Dünya

Doha'da bazı binalara Filistin bayrağı ve İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yansıtıldı

Katar'ın başkenti Doha'da bazı binalara İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı.

Mümin Altaş  | 02.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Doha'da bazı binalara Filistin bayrağı ve İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yansıtıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

DOHA

Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha'da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

03.08.2024


Binalara ayrıca, Doha'da kılınan cenaze namazının ardından Luseyl kentinde toprağa verilen İsmail Heniyye'nin fotoğrafı da yansıtıldı.

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