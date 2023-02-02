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Dünya

İranlı ünlü yönetmen Penahi cezaevinde açlık grevine başladı

İran'da tutuklu ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Cafer Penahi açlık grevine başladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 02.02.2023
İranlı ünlü yönetmen Penahi cezaevinde açlık grevine başladı

İstanbul

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Penahi, Yargıtay kararına rağmen yetkililerin tutukluluk süresini uzatması ve geçici serbestlikten faydalanamaması nedeniyle açlık grevine başladığını duyurdu.

Penahi, İran'da protestoculara karşı güç kullanımını eleştiren bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle geçen yıl temmuzda tutuklanmıştı.

İranlı ünlü yönetmen 2010'da da bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca 20 yıl boyunca film yapımcılığı, medyaya röportaj vermesi ve yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

Uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Penahi, filmlerinde İran toplumunda sınıflar arasındaki farkları çarpıcı şekilde anlatmasıyla biliniyor.

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