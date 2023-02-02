Dolar
18.81
Euro
20.59
Altın
1,923.19
ETH/USDT
1,676.70
BTC/USDT
23,787.00
BIST 100
4,752.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bahçelievler’de İETT otobüsü durakta bekleyenlere çarptı. Olay yerinden yayındayız. Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı. 
logo
Dünya

Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası

Fransa, Rusya'nın Afrika politikasını "paralı askerlerle" yürüttüğünü ileri sürdü.

Esra Taşkın   | 02.02.2023
Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Afrika'da "siyasi neokolonial konuşlanmada" bulunduğunu söyledi.

Legendre, AA muhabirinin sorduğu soruya cevaben, Rusya'nın Afrika politikasını "paralı askerlerle" yürüttüğünü ve bunun Afrika halklarının güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Legendre, Fransa'nın ve diğer NATO müttefiklerinin, Rusya'ya karşı savaşta olmadığının altını çizdi.

Legendre, Ukrayna'da artan gerilimin bu ülkenin sivil altyapılarına saldıran Rusya'dan kaynaklandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları

Fransız Dışişleri Sözcüsü'nün bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın dün, "Fransa'nın, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergilediğine" ilişin yorumlarına cevaben geldi.

Zaharova, dün, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliği sona erdi. Afrika ülkelerinin herhangi bir kararı almaları için birine, özellikle Fransa'ya sormaları gerektiği dönem sona erdi." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın, Afrika ile Fransa'nın etkisi dışında ilişkiler kurduğunu belirtmişti.

Macron'un "Ukrayna'ya savaş uçak sevkiyatının durumu gerginleştirmeyeceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, bunun "saçmalık" olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir
Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi
"Kış Tatbikatı 2023"ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı
Konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin Ankara büyükelçileri, Dışişlerine çağrıldı

Benzer haberler

Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası

Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası

Fransa'da mahkeme, kantinlerde dini tercihli yemek menülerini laikliğe aykırı bulmadı

Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil

AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor

AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB’nin demokrasi anlayışı totaliter bir yapıya büründü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB’nin demokrasi anlayışı totaliter bir yapıya büründü
Fransa'da ekrana başörtüsüyle çıkan anne, İslamofobik lince maruz kaldı

Fransa'da ekrana başörtüsüyle çıkan anne, İslamofobik lince maruz kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet