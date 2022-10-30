İran'ın turistik adası Kiş
İran’ın Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası, doğası, 12 ay devam eden sıcak havası, otelleri ve fuar alanlarıyla dikkati çekiyor.
Tahran
Yaz aylarında 40 derecenin altına inmeyen sıcak hava nedeniyle insanların mecbur olmadıkça gündüz dışarı çıkmadığı adada geceleri hayat canlanıyor. Ada sakinleri denize gece saatlerinde girmeyi tercih ediyor.
Havaların nispeten serin olduğu zamanlarda ise ada sakinleri, balık tutarak, parklarda zaman geçirerek ve sahilde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkarıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukla kasım ayını tercih ettiği, ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde kış havası yaşanırken bile yazdan kalma günler devam ettiği Kiş Adası, en çok kasım ile mart ayları arasında turist çekiyor.Trafiği de farklılık gösteriyor
Çok sayıda yeşil alan ve parka ev sahipliği yapan adanın geniş caddelerindeki trafiğin düzeni de ülkenin diğer şehirlerine göre farklılık gösteriyor.
Yol şeritlerine dikkat etme ve sollama esnasında sinyal verme adetinin neredeyse olmadığı İran’ın diğer şehirlerine göre adanın sürücüleri trafik kurallarına azami derecede riayet ediyor.
Adanın bir müddet serbest ticaret bölgesi olması nedeniyle burada bulunan araçlar da diğer bölgelere oranla lüks sayılabilecek düzeyde. Başkent Tahran’da lüks kategorisinde kabul edilen araçların adada taksi hizmeti vermesi dikkati çekiyor.
Sahili, 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilen karaya oturmuş Yunan gemisi, yeraltı şehri ve temiz havasıyla ilgi gören ada, uluslararası kongre ve fuar alanlarına sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor.
İran'ın, FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde, Kiş Adası'nda bulunan oteller, kupa maçlarını izlemeye gelen futbolseverlere de hizmet verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.