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Dünya

İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 28.01.2020
İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı.

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