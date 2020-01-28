Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.
"Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine." diyen Erdoğan, "Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler.(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur." ifadesini kullandı.
'Hedefimiz Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılması'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.