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Dünya

İran'ın Kirman eyaletinde enerji tasarrufu nedeniyle devlet daireleri tatil edildi

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde devlet daireleri enerji tasarrufu nedeniyle perşembe günü kapalı olacak.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
İran'ın Kirman eyaletinde enerji tasarrufu nedeniyle devlet daireleri tatil edildi

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kirman Eyaleti Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Enerji Tüketim Yönetimi Çalışma Grubu'nun kararı doğrultusunda, ülkenin enerji istikrarına katkı sağlamak amacıyla, acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve güvenlik merkezleri hariç, ildeki tüm devlet daireleri, kamu kurumları, bankalar, kreşler, okullar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları perşembe günü kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

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