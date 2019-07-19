İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.
Ankara
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.
İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.
İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.
İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı
ran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
İran devlet televizyonunun Basra Körfezi'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.
Bugün Hürmüz Boğazı'nda sadece Stena Impero adlı petrol tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediğini kaydedildi.
Tanker, rutin kontrol sonrası yoluna devam etti
Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiği görülmüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.
İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 İngiliz tankerini alıkoymasının kabul edilemez olduğunu belirterek, seyrüsefer serbestisinin korunmasının gerektiğini ifade etti.
Hunt, yazılı açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nda İranlı yetkililerin 2 gemiyi alıkoymasından son derece endişeliyim." değerlendirmesinde bulundu.
Bir İngiltere bir de Liberya bandıralı 2 geminin alıkonmasıyla ilgili bilgileri ve bunların hızlı şekilde serbest bırakılması için neler yapılabileceğini ele almak için acil durum kabine toplantısına (COBRA) katılacağını kaydeden Hunt, gemilerin mürettebatının farklı milletlerden oluştuğunu ve aralarında İngiliz bulunmadığını belirtti.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran makamlarıyla temas halinde olduğunu ve Dışişleri Bakanlığının da sorunu çözmek için uluslararası ortaklarla yakın şekilde çalıştığını vurgulayan Hunt, "Bu alıkoymalar kabul edilemez. Seyrüsefer serbestisinin korunması, tüm gemilerin bölgede güven içinde ve özgürce hareket etmesi esastır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İngiliz basını, Liberya bandıralı geminin işletmesinin İngilizlerde olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.