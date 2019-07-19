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Dünya

Instagram 5 ülkede daha 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor

Kanada'da denenen pilot proje; İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da da uygulanmaya başlanacak.

Emre Aytekin   | 19.07.2019
Instagram 5 ülkede daha 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor

Ankara

Sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini gösteren rakamların gizlendiği versiyonunun denemesini, 5 ülkede daha uygulama kararı aldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, mayıstan bu yana Kanada'da denenen pilot projenin İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Kanada'daki denemeden ne gibi sonuçlar çıkarıldığına dair bilgi verilmezken, test versiyonunun başka ülkelerde de kullanılmaya başlanması, uygulamanın bundan böyle beğeni sayılarını tamamen kaldırma yoluna gidebileceği yorumlarına yol açtı.

Test versiyonunda kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini görebilirken, başkalarının paylaştığı fotoğrafların beğeni rakamlarını göremiyor.

Takipçi rakamları, profil resminin altında değil

Öte yandan test versiyonunda takipçi rakamları da mevcut versiyonda olduğu gibi kullanıcının profil resminin altında değil istatistikleri içeren ayrı bir bölümde bulunabiliyor.

Instagram, söz konusu denemeyi, beğeni sayılarının, insanların kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak kötü hissetmelerine yol açtığı ve bu durumun başta genç yaştakiler olmak üzere kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkilediğine yönelik eleştiriler üzerine başlatmıştı.

Facebook, Instagram'ı 2012'de satın alarak bünyesine katmıştı.

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