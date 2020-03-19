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Dünya

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Yasin Güler   | 19.03.2020
İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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