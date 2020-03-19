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Dünya

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bali Adası’nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 19.03.2020
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Endonezya'nın Bali Adası’nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın Güney Kuta bölgesinin 273 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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