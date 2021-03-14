Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 14.03.2021
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem yerel saatle 16.24'te kaydedildi.

Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İrlanda, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19'a karşı mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız
Tıp Bayramı'nı buruk kutlayan sağlık çalışanları, asıl bayramı Kovid-19'u sonlandırınca yapacak

Benzer haberler

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem