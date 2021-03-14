İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem yerel saatle 16.24'te kaydedildi.
Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.