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Dünya

İran'ın güneybatısında bir istihbarat görevlisi öldürüldü

İran'ın güneybatısındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir istihbarat görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

Ahmet Dursun   | 30.11.2022
İran'ın güneybatısında bir istihbarat görevlisi öldürüldü

Ankara

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, istihbarat görevlisi Ahmed Salihi, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zabul kentinde "görev sırasında" öldürüldü.

Haberde konuya dair detaylı bilgi verilmedi.

İran'ın güneybatısında yer alan ve Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan, "Kanlı Cuma" olarak bilinen ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

Takip eden günlerde de Haş kentinde gösteriler düzenlenmiş, yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı. Olaylarda güvenlik güçleri dahil olmak üzere onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Eyalette son olarak Zahidan kentindeki aşiret liderlerinden Emanullah Bacizehi’nin 25 Kasım'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.

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