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Dünya

İran'ın güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem

Fars ve Kohgiluye Buyer Ahmed eyaletlerinde hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ahmet Dursun   | 29.05.2021
İran'ın güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem

Ankara

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesi olan 5 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, Fars ve Kohgiluye Buyer Ahmed eyaletlerinde hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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