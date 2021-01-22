İran'ın doğusundaki petrokimya tesisinde patlama oldu
İran'ın Bocnurd kentindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.
Tahran
İran'ın doğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.
Devlet televizyonunun haberine göre, öğleden önce meydana gelen patlamanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Patlamanın 500 metre mesafede bulunan binaların camlarının kırılmasına yol açtığı kaydedilirken, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.