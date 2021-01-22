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Dünya

İran'ın doğusundaki petrokimya tesisinde patlama oldu

İran'ın Bocnurd kentindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

Muhammet Kurşun   | 22.01.2021
İran'ın doğusundaki petrokimya tesisinde patlama oldu

Tahran

İran'ın doğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

Devlet televizyonunun haberine göre, öğleden önce meydana gelen patlamanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Patlamanın 500 metre mesafede bulunan binaların camlarının kırılmasına yol açtığı kaydedilirken, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

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