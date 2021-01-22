Euro
9.04
Dolar
7.44
BIST 100
1,530.63
Altın
1,841.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Esat Fırat   | 22.01.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Issam Rimawi - Anadolu Ajansı

Kudüs

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Deyr Cerir beldesinde çıkan olaylarda 5 Filistinli, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle yaralandı. Ayrıca çok sayıda Filistinli de İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendi.

Öte yandan Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Yahudi yerleşim birimi karşıtı düzenlenen gösterilerin devam ettiği bildirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 300’e yaklaştı
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz aşı kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Yahudi yerleşimcilerin saldırısından zor kurtulan Filistinli küçük kız korku içinde yaşıyor

Yahudi yerleşimcilerin saldırısından zor kurtulan Filistinli küçük kız korku içinde yaşıyor

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 300’e yaklaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ve mülklerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ve mülklerine saldırdı

Hamas lideri Heniyye: Filistin meselesi, işgal altındaki topraklara hapsedilmeye çalışılmaktadır

Hamas lideri Heniyye: Filistin meselesi, işgal altındaki topraklara hapsedilmeye çalışılmaktadır
İsrail Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini sular altında bıraktı

İsrail Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini sular altında bıraktı