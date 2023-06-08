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Dünya

İran'ın Cidde Konsolosluğu 7 yıl aranın ardından yeniden açıldı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Daimi Temsilciliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Haydar Şahin  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
İran'ın Cidde Konsolosluğu 7 yıl aranın ardından yeniden açıldı

Tahran

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cidde Konsolosluğu ile İİT İran Daimi Temsilciliğinin açılış merasimine iki ülke yetkilileri katıldı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı İran Daimi Temsilciliği de yeniden açıldı.

Riyad Büyükelçiliğinin resmi açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli katılmıştı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmiş, İranlı yetkililer peş peşe yaptıkları açıklamalarla idamlara tepki göstermişti.

Açıklamaların ardından, İran'daki göstericiler Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binasını ateşe vermişti.

Söz konusu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da ise İran'ın Riyad Büyükelçiliği yeniden açılmıştı.

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