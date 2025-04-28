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Dünya

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 46'ya yükseldi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 46'ya yükseldi

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade konuya ilişkin bilgi verdi.

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Hasanzade, "Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.

İranlı yetkili, 1210 yaralıdan 1072'sinin taburcu edildiğini, 138 yaralının ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 40'a ulaştığı, yaralı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

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