Dolar
33.91
Euro
37.78
Altın
2,504.64
ETH/USDT
2,593.60
BTC/USDT
59,503.00
BIST 100
9,904.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Gerede ilçesine ulaşan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Dünya

İran'dan İngiltere Parlamentosu'na teröre destek suçlaması

İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiltere Parlamentosu'nu rejim karşıtı "Halkın Mücahitleri Örgütü"ne (HMÖ) destek vermekle suçlayarak tepki gösterdi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İran'dan İngiltere Parlamentosu'na teröre destek suçlaması

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın Londra Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HMÖ liderlerinden birinin İngiliz Parlamentosu'na davet edilmesine tepki gösterilen açıklamada, "İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapması terörle mücadelede çifte standardın göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te "İslamcı sosyalist" ideolojiyle ortaya çıkan Halkın Mücahitleri Örgütü, sonraki yıllarda sosyalist düşünceye sahip oldu. 1979'daki devrimden kısa bir süre sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşen örgüt, 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak
TSK'dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek

Benzer haberler

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sınır güvenliğini artıracak yeni tedbirleri açıkladı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sınır güvenliğini artıracak yeni tedbirleri açıkladı

İran, yıl sonuna kadar nükleer silah üretebileceğine dair ABD'nin öne sürdüğü iddiayı reddetti

İran'dan İngiltere Parlamentosu'na teröre destek suçlaması

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesi Meclisten eksiksiz güvenoyu aldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesi Meclisten eksiksiz güvenoyu aldı
İran: İsrail'e cevabımız karadan da olabilir

İran: İsrail'e cevabımız karadan da olabilir
İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet