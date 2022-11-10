Dolar
18.61
Euro
18.51
Altın
1,706.29
ETH/USDT
1,184.80
BTC/USDT
16,436.00
BIST 100
4,424.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'dan 'hipersonik balistik füze geliştirdik' iddiası

İran, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede yeni bir "hipersonik balistik füze" geliştirdiğini duyurdu.

Ahmet Dursun   | 10.11.2022
İran'dan 'hipersonik balistik füze geliştirdik' iddiası

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

İranlı komutan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldı
Mahra'nın babası, çocuklarını kuduz teşhisiyle kaybeden Bitlisli ailenin acısını paylaştı
13. Boğaziçi Zirvesi başladı
MSB'den Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları "saygı nöbetçileri" paylaşımı

Benzer haberler

İran'dan 'hipersonik balistik füze geliştirdik' iddiası

İran'dan 'hipersonik balistik füze geliştirdik' iddiası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet