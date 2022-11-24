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Dünya

İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki gösterdi.

Haydar Şahin   | 24.11.2022
İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki

Tahran

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen karara ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Abdullahiyan, mesajında, "Saddam'ın İran halkına karşı kullandığı kimyasal silahların ana tedarikçisi olan Berlin rejimi ve diğer fırsat kovalayanlar, uyguladığı haksız ve insanlık dışı yaptırımlarla yıllardır çok büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İran halkına karşı “daha fazla insan hakları karşıtı eylemler gerçekleştirmek için insan hakları mekanizmalarının ikiyüzlü bir şekilde suistimal” edildiğini savunan Abdullahiyan, tüm bunların “İranlılarla sahte ‘dayanışma’ adına” yapıldığını söyledi.

Abdullahiyan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Daha da utanç verici olanı, bunu kendi içlerindeki değersiz oyunları için yapıyorlar. Bu ülkeler, güçlü İran'ın insan haklarına bağlı olduğunu, ancak hiçbir ülkenin kendi iç işlerine karışmasına izin vermediğini bilmelidir.”

BM İnsan Hakları Konseyi özel oturumu

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen özel oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alınmıştı.

Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı Konsey'e sunulmuş, 6 red oyuna karşı 25 kabul oyuyla kabul edilmişti.

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