Dolar
18.58
Euro
18.56
Altın
1,728.10
ETH/USDT
1,350.40
BTC/USDT
20,075.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 18. gününe girerken ülkedeki birçok üniversitede bugün de gösteriler devam etti.

Haydar Şahin   | 04.10.2022
İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor

Tahran

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram hesabından yayımlanan görüntülere göre, protestocu öğrenciler başta Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi olmak üzere gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Güvenlik güçlerinin gözaltı işlemlerine son vermesini talep eden öğrenciler, yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi.

Tahran, Beheşti, Terbiyet Müderis, Bircend, Bilim ve Teknoloji, Babul Noşirevan, Zencan Tıp Bilimleri, Gilan Tıp ve Zehra üniversiteleri başta olmak üzere ülkedeki birçok üniversitede eylemler düzenlenirken, bazı öğretim üyelerinin de gösterilere katılarak gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istediği görüldü.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Bu kapsamda Tahran'ın yanı sıra ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, "Tebriz" ve "Şerif Teknoloji" üniversiteleri başta olmak üzere bazı üniversitelerde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Söz konusu gösterilerde bazı öğrencilerin yaralandığı, yüzlerce kişinin ise gözaltına alındığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu

Benzer haberler

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran muhalifi grupların mevzilerini vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran muhalifi grupların mevzilerini vurdu

İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor

İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu
İran'da Sünni din adamı İsmailzehi, Zahidan olaylarını 'facia' olarak nitelendirdi

İran'da Sünni din adamı İsmailzehi, Zahidan olaylarını 'facia' olarak nitelendirdi
Tahran'da gösteri düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti

Tahran'da gösteri düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet