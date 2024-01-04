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Dünya

İran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İran'ın Kirman şehrinde dün 84 kişinin ölümüne neden olan saldırıları üstlendi.

Muhammed Emin Canik  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

İstanbul

Terör örgütüyle bağlantılı Telegram hesaplarından yapılan açıklamada, İran'da düzenlenen terör saldırılarının "intihar eylemi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı 300'den fazla kişinin hedef alındığı" ifade edildi.

Kirman'da dün Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

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