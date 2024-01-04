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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı.

Erbil Başay  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Başbakanlık Binası önünde yoğun yağmur altında toplanan göstericiler, Filistin’e destek ve dayanışma mesajları vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride “Filistin’e özgürlük”, “Gözlerinizi açın çocuklarımız ölüyor”, "Gazze’ye özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteride yapılan konuşmada Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesi için uluslararası toplumun çaba göstermesi talep edildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.

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