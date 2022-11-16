İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: 4 kişi öldü
İran'ın güneyindeki Mahsa Emini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.