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Dünya

İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: 4 kişi öldü

İran'ın güneyindeki Mahsa Emini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 16.11.2022
İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: 4 kişi öldü

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.

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