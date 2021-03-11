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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artarak 61 bin 16'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 11.03.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 308 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 716'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, ağır hastalardan 88 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 723 bin 470'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 818'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 471 bin 179'a ulaştığını bildirdi.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 528 bin 450 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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