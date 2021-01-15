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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 artarak 56 bin 621'e yükseldi.

Bilal Güler   | 15.01.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 485 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 621'e, vaka sayısının da 1 milyon 318 bin 295'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 415'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 107 bin 11'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 422 bin 554 olduğunu kaydetti.

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