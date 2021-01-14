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Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 artarak 56 bin 538'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 14.01.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 471 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 538'e, vaka sayısının da 1 milyon 311 bin 310'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 438'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 101 bin 599'a ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 8 milyon 370 bin 587 olduğunu kaydetti.

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