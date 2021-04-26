Euro
10.03
Dolar
8.30
BIST 100
1,368.06
Altın
1,777.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 496 artarak 70 bin 70'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 26.04.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti

Tahran

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son duruma ilişkin bilgi verildi.

Salgında son 24 saatte 21 bin 26 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 734'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Son verilerle vaka sayısının 2 milyon 417 bin 230'a çıktığı, 496 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 70 bin 70 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 892 bin 229'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 313 bin 687 oldu.

Açıklamada ayrıca ülkede 652 bin 903 kişiye aşının ilk dozunun, 171 bin 210 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülke genelinde şu ana kadar 824 bin 113 doz aşı yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı
Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
'Salgına yakalanan hastaların durumlarını görseler bırakın dışarıyı odalarından çıkmazlar'

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bağdat'ta Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi

ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı

İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde

İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede
Organizasyon Komitesi, turnuvaya 3 ay kala Tokyo'da başlayan OHAL'e rağmen olimpiyatlarda kararlı

Organizasyon Komitesi, turnuvaya 3 ay kala Tokyo'da başlayan OHAL'e rağmen olimpiyatlarda kararlı