İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 artarak 52 bin 883'e yükseldi.
Tahran
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 883'e, vaka sayısının da 1 milyon 131 bin 77'ye çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 678'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 844 bin 430 olduğunu ifade etti.
Ülkede 6 milyon 846 bin 781 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.