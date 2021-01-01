Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114 artarak 55 bin 337'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 01.01.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 114 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 286 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 337'ye, vaka sayısının da 1 milyon 231 bin 429'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 13'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 995 bin 570'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 670 bin 268 olduğunu kaydetti.

İran genelinde hastaneye yatış oranlarının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Lari, ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletindeki vaka ve ölüm oranlarının ise endişe verici boyutlarda olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti
Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak
KKTC'de halk Kovid-19 aşısı olmaya sıcak bakıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti

Benzer haberler

İsrail'de nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı

İsrail'de nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti

Vatandaşlar yeni yılın ilk cumasını evlerine yakın camilerde kıldı

Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak

Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti
KKTC'de halk Kovid-19 aşısı olmaya sıcak bakıyor

KKTC'de halk Kovid-19 aşısı olmaya sıcak bakıyor