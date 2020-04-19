Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.04.2020
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami /AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.

57 bin 23 kişi taburcu edildi

Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti
New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin: Her anlamda dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 453'e çıktı

Benzer haberler

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü

Bakliyat ürünleri için acil eylem planı

Uzmanlardan online iletişimde yaygınlaşan video konferans kullanımı konusunda uyarı

İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir

İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti
New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin: Her anlamda dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin: Her anlamda dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak