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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 artarak 131 bin 83'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 19.12.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

Tahran

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte bin 968 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 304'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 170 bin 979'a yükseldiği ülkede, 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 83'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 876 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 113 milyon 239 bin 941 doz aşı uygulandığı söyleniyor.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride şehir gösterilmezken, 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride gösteriliyor.

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