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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 419 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 419 artarak 36 bin 579 oldu.

Muhammet Kurşun   | 04.11.2020
İran'da son 24 saatte 419 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 419 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 452 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 579’a, vaka sayısının da 646 bin 164’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 426’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 500 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyonun üzerinde test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı.

Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

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