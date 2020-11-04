İran'da son 24 saatte 419 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 419 artarak 36 bin 579 oldu.
Tahran
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 419 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 452 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 579’a, vaka sayısının da 646 bin 164’e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 426’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 500 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.
Ülkede 5 milyonun üzerinde test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı.
Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.