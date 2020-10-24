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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 335 artarak 32 bin 320'ye yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 24.10.2020
İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19'dan son 24 saatte 335 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 814 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 32 bin 320'ye, vaka sayısının da 562 bin 705'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 952'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 450 bin 891'e ulaştığını kaydetti.

Lari, bugüne kadar ülkede 4 milyon 689 bin 118 kişiye test yapıldığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

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