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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 54 bini geçti.

Muhammet Kurşun   | 22.12.2020
İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 3'e, vaka sayısının da 1 milyon 170 bin 743'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 467'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 903 bin 998 olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 149 bin 357 test uygulandığını sözlerine ekledi.


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