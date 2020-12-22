İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 54 bini geçti.
Tahran
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 3'e, vaka sayısının da 1 milyon 170 bin 743'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 467'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 903 bin 998 olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 149 bin 357 test uygulandığını sözlerine ekledi.
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