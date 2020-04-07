Euro
7.35
Dolar
6.76
BIST 100
94,147.57
Altın
1,655.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Dünya

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'ü aştı

İran'da koronavirüsten koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aştı.

Ahmet Dursun   | 07.04.2020
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'ü aştı

Ankara

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, alkol zehirlenmesi nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Alkolün Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketilmesi nedeniyle yaşanan can kayıplarının endişe verici boyutlarda olduğuna dikkati çeken İsmaili, "Alkol tüketimi (Kovid-19'a karşı) bir tedavi yöntemi değil, ölümcüldür." dedi.

İsmaili, "Ülke genelinde 3 bini aşkın kişi zehirlenirken, 600'den fazla kişi de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Ülkede yasa dışı şekile üretilerek dağıtılan alkolün çoğunlukla gerekli standartları karşılamadığını kaydeden İsmaili, alkol üreten birçok kişinin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
AB'den 'İtalya'ya destek yetersizdi' itirafı
Nadir Hastalıklar Ağı'ndan Kovid-19 sürecine ilişkin açıklama
Koronavirüste son 24 saat
WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı

Benzer haberler

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdiler

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'ü aştı

İran'da 11 milletvekiline daha Kovid-19 teşhisi konuldu

İran'da 11 milletvekiline daha Kovid-19 teşhisi konuldu
Koronavirüs tedavisi biten hastalar taburcu ediliyor

Koronavirüs tedavisi biten hastalar taburcu ediliyor

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 349 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 349 bini geçti