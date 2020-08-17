Euro
8.77
Dolar
7.40
BIST 100
1,084.41
Altın
1,958.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti

Ülkede "pandemi kaynaklı ölümler" 19 bin 804 kişi sayısına ulaştı.

Ahmet Dursun   | 17.08.2020
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 19 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 247 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1255'inin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 165'ini kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 804'e, vaka sayısının da 345 bin 450'ye çıktığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 773'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 299 bin 157'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 887 bin 938 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı
Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Bundesbank: Alman ekonomisi yaz aylarında hızlı büyüme yolunda

Bundesbank: Alman ekonomisi yaz aylarında hızlı büyüme yolunda

İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti

'İstihdam garantili' lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti

'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'

'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi öldü