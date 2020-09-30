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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı

İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Dr. Muradi, "Kovid-19'a yakalanan sayısı özellikle başkent Tahran gibi büyük şehirlerde giderek artıyor. Ağır hastaları hastanelerin kabulü zorlaştı." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 30.09.2020
İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Dr. Mesud Muradi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle söz konusu salgına yakalanan hastaların tedavi edildiği hastanelerde yer kalmadığını söyledi.

Vatan-i İmruz Gazetesi'ne konuşan Muradi, "Kovid-19'a yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı özellikle başkent Tahran gibi büyük şehirlerde giderek artıyor. Durum öyle bir seviyeye geldiki, ağır hastaları hastanelerin kabulü zorlaştı. Sağlık merkezlerinde koronavirüse yakalanan hastaları yatıracak yer kalmadı." dedi.

Tahran gibi büyük şehirlerde salgınla mücadeleyle ilgili sınırlamaların yeniden uygulamaya geçirilmesi gerektiğini dile getiren Muradi, "Şehirler arası geçiş, kalabalık mekanların kapatılması, uzaktan çalışma ve toplu taşıma araçlarının durumu gibi konular tekrar ele alınmazsa gelecek haftalarda, hastane koridorlarının Kovid-19 hastalarıyla dolduğu sağlık çalışanlarını zora sokacak hasta ve ölü sayısının hızla artacağı günlerle karşılaşacağız." uyarısında bulundu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İran'da ekonomik kaygılar nedeniyle atılan erken ‘normalleşme’ adımları salgının tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 986'ya, vaka sayısı da 453 bin 637'ye ulaştı.

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