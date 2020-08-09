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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza geliyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara ceza verileceğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.08.2020
İran'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza geliyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu" toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ruhani, "Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara riayet etmeyenlere veya bunları hafife alanlara ceza uygulanacak." dedi.

Ruhani, "devlet daireleri, esnaf ve genel" olarak üç bölüme ayrılacak cezaların içeriğinin bir hafta sonra açıklanacağını belirtti.

Virüsün en az 6 ay daha etkili olacağını dile getiren Ruhani, "Ülkede koronavirüsün ikinci dalgasıyla karşı karşıyayız. Tedbirlere riayet edilmediği oranda vaka sayılarında artış gözleniyor. Sağlık sektörünün kapasitesinin sınırlı olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 264'e, vaka sayısı ise 324 bin 692'ye ulaştı.

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