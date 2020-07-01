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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 241 saatte 141 arttı.

Muhammet Kurşun   | 01.07.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 10 bin 958'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 141 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 549 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 958'e, vaka sayısının da 230 bin 211'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 81'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 191 bin 487 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 693 bin 242 olduğu bilgisini paylaştı.

Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsfahan, Hemedan, Zencan, Kirman, Kuzey Horasan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

Lari ayrıca başkent Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

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