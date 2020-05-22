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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 300'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 7 bin 300'e çıktı.

Ahmet Dursun   | 22.05.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 300'e yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 51 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiğini aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 131 bin 652 olduğunu belirtti.

Son bir günde 14 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmediğini, 6 eyalette ise yalnızca birer hastanın yaşamını yitirdiği bilgisini veren Cihanpur, birçok eyalette salgının kontrol altına alındığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde ise salgının yayılma hızının henüz durdurulamadığına dikkati çekti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 659'unun durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 102 bin 276'ya ulaştığını kaydetti.

Cihanpur ayrıca, ülke genelinde şimdiye kadar 763 bin 913 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

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