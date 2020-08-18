Euro
8.81
Dolar
7.40
BIST 100
1,093.22
Altın
2,005.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 19 bin 972'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 18.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 168 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 385 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 972'ye, vaka sayısının da 347 bin 835'e çıktığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 882'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 300 bin 881'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 914 bin 49 olduğunu kaydetti.

Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Elburz, Rezevi Horasanı, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirten Lari, 11 eyaletin de riskli bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kızılhaç: Kovid-19 salgınında sağlıkçı ve hastalara karşı 600'den fazla şiddet ve ayrımcılık vakası kaydedildi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı
İsveç'te yaşayan gurbetçiler, Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerinden memnun
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti

Benzer haberler

Kızılhaç: Kovid-19 salgınında sağlıkçı ve hastalara karşı 600'den fazla şiddet ve ayrımcılık vakası kaydedildi

Kızılhaç: Kovid-19 salgınında sağlıkçı ve hastalara karşı 600'den fazla şiddet ve ayrımcılık vakası kaydedildi

Ligue 1'de sezonun açılış maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Prof. Dr. Akdağ'dan 'Düğünden değil ama halaydan vazgeçin' uyarısı

Prof. Dr. Akdağ'dan 'Düğünden değil ama halaydan vazgeçin' uyarısı
Orta Doğu’da büyük güçler rekabeti ve partnerlik stratejisi

Orta Doğu’da büyük güçler rekabeti ve partnerlik stratejisi