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Dünya

İran'da Kovid-19 nedeniyle 1 milyondan fazla kişi işsiz kaldı

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 14.03.2021
İran'da Kovid-19 nedeniyle 1 milyondan fazla kişi işsiz kaldı

İstanbul

İran devlet televizyonuna konuşan Rahmani Fazli, Kovid-19 salgınının geçen bir yılda ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Rahmani Fazli, "2020 yılında halkımız zor günler geçirdi. Kovid-19 salgını, ülke ekonomisine geniş çaplı zarar verdi. Bir milyondan fazla kişi işsiz kaldı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat 2020 tarihinde Kum kentinde, ardından ülkenin tamamında görülmüştü.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 61 bin 230'a, vaka sayısı da 1 milyon 746 bin 953'e çıktı.



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