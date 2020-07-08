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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 12 bin 84'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 08.07.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami /AA

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ülke genelinde 153 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 691 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 84'e, vaka sayısının da 248 bin 379'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 309'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 209 bin 463 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 872 bin 391 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran, İsfahan, Mazenderan, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Sistan-Beluçistan, Hemedan ve Erdebil eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.


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