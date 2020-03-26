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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.03.2020
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 15 Mart Pazar günü, 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.

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