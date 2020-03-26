İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- KOVİD-19 TÜRKİYE PORTALI: TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Web Portalı
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.
Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 15 Mart Pazar günü, 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.