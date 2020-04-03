İran'da koronavirüsten 134 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.
Ankara
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.
Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 294'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183'e ulaştığını bildirdi.
Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 35'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.
Dünden bu yana 1224 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 17 bin 935 olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.