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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü.

Ahmet Dursun   | 10.03.2020
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, virüsü yendi. 

Kadir, karantinadan çıkarak yeniden görevinin başına döndü.

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kadir ile iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394'ü ise iyileşerek taburcu edildi.

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