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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 05.03.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi

Tahran

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'den 107'ye çıktığını belirtti.

Cihanpur, toplam vaka sayısının da 3 bin 513 olduğunu ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini aktardı. 

İran'da koronavirüs tedbirleri

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini açıklamıştı.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi de tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini bildirmişti.

Bu arada, İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

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